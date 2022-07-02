Главное за 2 июля ⟩ RUS TVNET на фестивале Lampa, поражение Бриедиса и Ринкевич троллит Захарову

Жителей Риги привлекло необычное и ужасающее зрелище - девять деревьев, покрытых белым покрывалом, наполненных тысячами личинок в куколках. Страшную сцену у магазина Rimi в Пурвциеме, на улице Стирну, местные жители сравнивают со сценами, достойными фильмов ужасов. Жители убеждены, что нужно спасти стволы и убрать паутины со всеми насекомыми.

Депутат Сейма Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") в прошлом году увеличила свои безналичные сбережения на 33 374 евро, говорится в ее декларации государственного должностного лица.

На месте купания возле озера Озолмуйжас в Лимбажском крае жители обнаружили небольшую цифровую камеру. У озера есть пляж и кабинка для переодевания, где была обнаружена необычная находка - небольшая цифровая камера, в которую можно поместить карту памяти. Кроме того, она имеет встроенный свет и может вращаться. Она была слегка засыпана песком.

Главное за рубежом:

Армия Украины добилась значительных достижений на поле боя, используя американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил в пятницу журналистам неназванный представитель Министерства обороны США. "Украинцам удается тщательно выбирать цели, которые подрывают усилия России более последовательно, чем если бы они использовали системы ближнего радиуса действия", - сказал чиновник в пятницу.

Водитель грузовика, в котором от жары в Техасе погибли 53 мигранта, не знал, что кондиционер перестал работать, говорится в документах, направленных в федеральный суд США. 45-летний житель Техаса Омеро Саморано - один из четырех обвиняемых по делу, заведенному в связи с самой масштабной трагедией такого рода в США. Полицейские обнаружили его, когда он прятался в кустах рядом с грузовиком.

Почти три десятка руководителей российских оружейных фирм и как минимум 14 оборонных компаний из России по-прежнему находятся вне действия санкций Соединенных Штатов, Европейского Союза или Великобритании. Об этом свидетельствует исследование, выдержки из которого опубликовало в пятницу, 1 июля, агентство Reuters.

Утро 20 февраля 2022 года, до вторжения России в Украину осталось четыре дня. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который тогда был в авангарде западной дипломатии, направленной на то, чтобы уговорить Россию не вводить в Украину войска, сконцентрированные на ее границе, ведет последний довоенный разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские ВВС нанесли сегодня, 2 июля, удары по острову Змеиный, откуда в четверг, 30 июня, вывела войска, объявив это "жестом доброй воли".

В Египте, на курорте Хургада, на женщину напала акула. Туристка скончалась от ранений. "Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу", - сообщили в генеральном консульстве России, отметив, что она не была гражданкой РФ.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич продолжает в Twitter насмехаться над представителями России. На этот раз досталось официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

СМИ и поклонники обсуждают роман Давида Манукяна и певица Мари Краймбрери. Тем более, что звезд много раз видели вместе на светских мероприятиях. Что же между ними?

34-летняя Кристина Асмус много раз подчеркивала, что у нее не выходит проводить много времени с дочерью Настей. Мешают постоянные съемки и спектакли, но дома она полностью в роли мамы.

2 июля свое 30-летие отмечает латвийский баскетболист Янис Тимма. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".

Несколько СМИ и Telegram-канал "Только никому" сообщили, что поклонники встретили Аллу Пугачеву с детьми на пляже в Юрмале. Максима Галкина с ними не было.

У Эстонии имеется риск исчезнуть с карты мира, если защитный план НАТО в отношении России не будет обновлен, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, что прозвучало на всю Балтию как желание, чтобы в регионе были размещены дополнительные войска. Но в Литве считают, что вопрос стоит не за простым принятием решения.