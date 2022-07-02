Лондон допускает, что у России сокращаются запасы современных ракет

Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве вспомогательных при наземных атаках. Вероятно, это связано с сокращением запасов более точного современного оружия, говорится в утреннем сообщении Министерства обороны Великобритании, пишет Русская служба ВВС.

В сообщении указывается, что ракета, попавшая 27 июня по торговому центру в Кременчуге, скорее всего была ракетой Х-32. Это модернизированная версия советской Х-22, которая не может точно атаковать наземные цели.

"Хотя несколько характеристик Х-32 были улучшены по сравнению с Х-22, Х-32 по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях.

Это значительно увеличивает вероятность сопутствующих потерь, когда целью являются плотно застроенные районы", - говорится в сообщении минобороны Британии.

Кроме того, дальнейшие удары 30 июня в Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22.

"Это оружие еще менее точное и непригодное для точечных ударов, и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели",

- говорится в сообщении британской разведки.

Россия в свою очередь отвергает сообщения британской разведки как пропаганду.