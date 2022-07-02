Лондон допускает, что у России сокращаются запасы современных ракет
Возможно, у России сокращаются запасы современных ракет, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении британской разведки информация.
Возможно, у России сокращаются запасы современных ракет, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении британской разведки информация.
Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве вспомогательных при наземных атаках. Вероятно, это связано с сокращением запасов более точного современного оружия, говорится в утреннем сообщении Министерства обороны Великобритании, пишет Русская служба ВВС.
В сообщении указывается, что ракета, попавшая 27 июня по торговому центру в Кременчуге, скорее всего была ракетой Х-32. Это модернизированная версия советской Х-22, которая не может точно атаковать наземные цели.
Это значительно увеличивает вероятность сопутствующих потерь, когда целью являются плотно застроенные районы", - говорится в сообщении минобороны Британии.
Кроме того, дальнейшие удары 30 июня в Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22.
- говорится в сообщении британской разведки.
Россия в свою очередь отвергает сообщения британской разведки как пропаганду.
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