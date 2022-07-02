Сенсация на Уимблдоне! Прервалась серия из 37 побед лучшей теннисистки мира

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился победой Ализе Корне со счётом 6:4, 6:2.

По ходу матча Свёнтек, занимающая первое место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. Ализе Корне (37 WTA) ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, 21-летняя Свёнтек прервала свою победную серию, которая насчитывала 37 матчей. В последний раз полька проигрывала в середине февраля. Отметим, что серия из 37 побед подряд была самой длинной в XXI веке и пятой по продолжительности в истории женского тенниса.

Что касается 32-летней Корне, то она второй раз вышла во вторую неделю Уимблдона. Впервые ей это удалось в 2014-м. В четвёртом круге Уимблдона француженка сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.