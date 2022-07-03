На следующей неделе похолодает

В понедельник температура еще достигнет +22...+27 градусов, местами - преимущественно на востоке страны - пройдет кратковременный дождь, возможен сильный дождь с грозой. Во вторник будет преимущественно сухая и солнечная погода, в Курземе с порывистым западным, юго-западным ветром, воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В среду также будет много солнца, местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня температура воздуха достигнет +18...+23 градусов. Четверг, вероятно, будет более облачным и дождливым, осадки возможны и на исходе недели; максимальная температура воздуха будет близка к +20 градусам.

Температура воздуха ночью также понизится, местами столбики термометров опустятся чуть ниже +10 градусов.

На фоне более прохладной погоды концентрация озона в стратосфере увеличится, поэтому интенсивность ультрафиолетового излучения несколько понизится.

Global Forecast System в настоящее время прогнозирует, что погода в середине июля будет такой же, как и на следующей неделе.