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Остапенко проиграла 103-й ракетке мира и не вышла в 1/4 финала Уимблдона

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в упорной борьбе потерпела поражение в четвёртом круге Уимблдонского турнира.

В 1/8 финала Остапенко упустила два матчбола и потерпела поражение от немки Татьяны Марии. Матч продолжался 2 часа 10 минут и завершился со счётом 7:5, 5:7, 5:7 в пользу теннисистки из Германии.

По ходу матча Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Марии (103 WTA) девять эйсов, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из десяти. Теннисистки играли друг с другом впервые.

Лучшим достижением Остапенко на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2018 году, а Мария ранее никогда не проходила далее третьего круга турнира "Большого шлема".

За выход в полуфинал 34-летняя немка сразится с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) - Юле Нимайер (Германия).

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.

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