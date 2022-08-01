Синицина и Кацалапов поженятся! История любви самой красивой пары российского фигурного катания

У Никиты тоже были проблемы со здоровьем. Фигурист мучился от болей в спине и периодически проходил курсы лечения и реабилитации, но они помогали лишь на короткое время. Всё это происходило на фоне подготовки к их главному старту в жизни. К счастью для российской пары, всё обошлось и на Играх в Пекине они выиграли золото в командных соревнованиях и личное серебро.

Ну а в мае этого года золото появилось и на пальце Виктории - в виде кольца.

"Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы", - написал Никита, который сделал предложение на Мальдивах на берегу океана.