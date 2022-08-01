Виктория Синицина и Никита Кацалапов начали выступать в паре в 2014 году. Многие догадывались, что они являются парой не только на льду, но и в жизни.
Синицина и Кацалапов поженятся! История любви самой красивой пары российского фигурного катания
Сами фигуристы прежде не особо афишировали свои отношения и избегали разговоров об этом на публике, но теперь всё изменилось. Никита сделал Вике предложение, и она ответила согласием. Теперь в мире спорта станет на одну красивую пару больше.
В 2014 году, когда образовался дуэт Кацалапов/Синицина, многие осуждали фигуристов, которые разбили свои предыдущие пары. Никита до этого выступал с Еленой Ильиных, и им все пророчили большое будущее и золотые награды. Это и неудивительно, ведь они завоевали золото и бронзу Игр в Сочи и считались самой перспективной парой России.
Вика также оставила своего многолетнего партнёра Руслана Жиганшина. Фигуристы выбрали неопределённость, но время показало, что выбор был сделан правильно.
На льду у новоиспечённых партнёров довольно быстро возникла химия, но Никита настаивал, что романтических отношений между ними нет.
Первые совместные шаги были очень сложными. Никите постоянно говорили, что ещё не поздно вернуться к своей бывшей партнёрше, а Вику всё время сравнивали с ней, указывая, что она не дотягивает до Ильиных. Синицина старалась, но просто не поспевала за более опытным партнёром. В этой паре ей пришлось "подтягиваться".
Кацалапов уже был олимпийским чемпионом, и это, по мнению экспертов, было проблемой для Вики, которой приходилось соответствовать ему. От этого у неё был моральный зажим, лишние нервы и неудачи. Это непросто - так сразу встать в пару с олимпийским чемпионом. Обоим фигуристам приходилось прикладывать немало усилий, чтобы справиться с этим давлением.
Результаты Синициной и Кацалапова тоже оставляли желать лучшего. Пара не могла попасть на пьедестал чемпионата России, а также не смогла пройти отбор на Олимпиаду в Пхёнчхане - во время проката Никита неудачно подвернул ногу, и врачи диагностировали у него разрыв связки голеностопа. С такой травмой продолжать сезон было нельзя, и пара пропустила не только Олимпиаду, но и чемпионат мира.
Первый совместный успех случился на чемпионате мира в японском городе Сайтама, где российские фигуристы стали вице-чемпионами и впервые в карьере поднялись на пьедестал мирового первенства. Два года спустя в Стокгольме они завоевали своё первое золото чемпионата мира, обновив личные рекорды в произвольном танце.
Эти успехи кажутся ещё более впечатляющими, учитывая, что у Синициной всё это время ужасно болели колени - серебро и золото чемпионатов мира были завоёваны с фиксатором на колене фигуристки.
У Никиты тоже были проблемы со здоровьем. Фигурист мучился от болей в спине и периодически проходил курсы лечения и реабилитации, но они помогали лишь на короткое время. Всё это происходило на фоне подготовки к их главному старту в жизни. К счастью для российской пары, всё обошлось и на Играх в Пекине они выиграли золото в командных соревнованиях и личное серебро.
Ну а в мае этого года золото появилось и на пальце Виктории - в виде кольца.
"Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы", - написал Никита, который сделал предложение на Мальдивах на берегу океана.
Ни Синицина, ни Кацалапов не говорили до этого об отношениях. Хотя догадаться было несложно - в каждой программе они слишком уверенно играли любовь и нежность. Виктория по секрету рассказывала, что за пределами катка называет Никиту "котом", а он часто обращался к ней "моя принцесса". И тем не менее они никогда не говорили, что вместе.
Теперь всё тайное стало явным. Хотя была ли тайна? Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила "Спорт-Экспрессу", что предстоящая свадьба только поможет олимпийским чемпионам в тренировочном процессе, а также поблагодарила их за потрясающую новость.
"Я счастлива за них! Это такая красивая пара, и любят друг друга, это прелесть просто. Они всегда так катались, что никто никогда и не думал, вместе они или раздельно. Конечно, вместе, они как единое целое. Счастья им! Сейчас не так много хороших новостей, а эта новость просто потрясающая, вот за это им спасибо, подняли настроение всем", - сказала Тарасова.
Отметим, что в скором времени нас ждёт ещё одна свадьба. Помолвка Вики и Никиты не была единственной - незадолго до этого бывшая партнёрша Кацалапова Елена Ильиных согласилась выйти замуж за танцора балета Сергея Полунина.
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