Вс, 3.07.2022
Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель. Максим Галкин, телеведущий и шоумен
Максим Галкин, телеведущий и шоумен

Фото ⟩ "Формула-1": Пилот команды Alfa Romeo попал в серьезную аварию

Авария на трассе. Иллюстративное фото ФОТО: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

Пилот команды Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй попал в серьезную аварию на первом круге в Сильверстоуне, Великобритания, вскоре после старта, сообщают СМИ.

Галерея: Авария на соревнованиях "Формула-1":

Пилот в сознании и доставлен в медпункт.

Официальная информация от организаторов показывает, что на данный момент трое гонщиков отказались от дальнейшего участия в соревнованиях.

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