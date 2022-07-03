Фото ⟩ "Формула-1": Пилот команды Alfa Romeo попал в серьезную аварию
Пилот команды Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй попал в серьезную аварию на первом круге в Сильверстоуне, Великобритания, вскоре после старта, сообщают СМИ.
Пилот команды Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй попал в серьезную аварию на первом круге в Сильверстоуне, Великобритания, вскоре после старта, сообщают СМИ.
Галерея: Авария на соревнованиях "Формула-1":
Пилот в сознании и доставлен в медпункт.
Официальная информация от организаторов показывает, что на данный момент трое гонщиков отказались от дальнейшего участия в соревнованиях.
It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive.— Ben Thomas (@Benfthomas_10) July 3, 2022
Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP
pic.twitter.com/qyvs0IS5Da
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