Главное за 3 июля ⟩ Нетрезвые водители электросамокатов, взрывы в Белгороде, прогнозируется похолодание

Новости Латвии:

Экипаж Государственной полиции провел рейд в субботу вечером, 2 июля, проверяя концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе водителей электросамокатов.

Нескольким отчаянным отдыхающим потребовалась помощь спасателей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Жители средневековой Латвии могли бы быть также известны во всем мире, как и викинги, если бы мировая история писалась с другой точки зрения.

На следующей неделе в Латвии понизится температура воздуха, временами будут идти дожди, прогнозируют синоптики.

В настоящее время, как и каждое лето, когда энтеровирусы в целом распространяются быстрее, заметно повысилось число случаев заражения вирусом Коксаки.

Главное за рубежом:

Несколько десятков жилых домов были повреждены в результате серии взрывов, произошедших в ночь на 3 июля в центре Белгорода.

Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, судно задержали турецкие таможенники, которые проконсультировались с украинской стороной.

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, получившая в апреле работу в немецком издании Die Welt, уволилась оттуда.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу, 2 июля, распорядился ввести чрезвычайное положение в Каракалпакстане - республике в составе страны. Режим начнет действовать с полуночи 3 июля и будет в силе до 2 августа.

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает жителей страны экономить энергию.

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Российский комик, шоумен и ведущий Максим Галкин с семьей сейчас находится в Латвии.

Популярный рэпер Моргенштерн был замечен поклонниками в Чехии в компании бывшей жены Дилары Зинатуллиной. В соцсети попала видео, на котором артист предлагает проходим на улицах Праги сделать с ним фото.

В субботу, 2 июля, утром люди, наслаждающиеся приятной пляжной погодой в карьере Мяннику в Эстонии, могли испугаться, когда внезапно на песок вылетел черный внедорожник.

В новом отчете Букингемского дворца обязанности 96-летнего монарха описаны более расплывчатыми формулировками, часть из них берут на себя члены королевской семьи.