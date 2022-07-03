Вс, 3.07.2022
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Александр Фаминский, руководитель Bezvests.lv

Победа над Словакией! Сборная Латвии завершила первый отборочный тур ЧМ-2023

Давис Бертанс ФОТО: FIBA.com

В воскресенье, 3 июля, сборная Латвии по баскетболу на выезде одержала победу над Словакией в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2023 года.

Матч проходил в городе Левице и завершился победой латвийской сборной со счётом 93:60 (26:10, 25:13, 19:23, 23:14).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Давис Бертанс, который принёс 23 очка в копилку нашей команды. Ещё 19 очков заработал Андрей Гражулис, а Клавс Чаварс набрал 12 очков. Лучшими в составе словацкой сборной стал Томас Павелка (11 очков).

Таким образом, сборная Латвии завершила первый отборочный тур с пятью победами, заняв первое место в группе. По три победы одержали сборные Сербии и Бельгии, а Словакия потерпела шесть поражений и завершила отборочный цикл.

Во втором туре квалификационного турнира сборная Латвии встретится с командами Греции, Турции и Великобритании. По два матча пройдут в августе, ноябре и феврале 2023 года.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Это будет первый чемпионат мира, который пройдёт в нескольких странах. Ожидается, что в турнире примут участие 32 команды. Чемпионский титул будет защищать сборная Испании.

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