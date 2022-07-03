Стрельба в Копенгагене: есть погибшие и раненые

Также в полиции сообщили о том, что задержан один человек. Это 22-летний датчанин. На данный момент отсутствуют признаки, указывающие, что былит и другие стрелки.

Местных жителей попросили не подходить к месту происшествия. По данным полиции, был задержан один человек, подробности не уточняются.

Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

"Мы на месте, раздаются выстрелы, несколько человек ранены. Мы работаем на месте происшествия", - заявили в полиции.

По данным телеканала TV2, над зданием кружится вертолет.

#Breaking: Just in - The Copenhagen police is treating this shooting inside the shopping center as a "serious mass victim event" and dozens of first emergency responders are parked outside the shopping center. #Copenhagen #Denmark pic.twitter.com/379xQgxLCq — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022

Meldinger om skyderi i Field's storcenter https://t.co/1F6MfN4clm pic.twitter.com/ZOc4GqXWpl — TV 2 NEWS (@tv2newsdk) July 3, 2022