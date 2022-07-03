Вс, 3.07.2022
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Максим Галкин, телеведущий и шоумен

Стрельба в Копенгагене: есть погибшие и раненые

стрельба в Дании ФОТО: OLAFUR STEINAR GESTSSON/Scanpix

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил представитель полиции в ходе пресс-конференции вечером воскресенья, 3 июля.

Также в полиции сообщили о том, что задержан один человек. Это 22-летний датчанин.  На данный момент отсутствуют признаки, указывающие, что былит и другие стрелки.

Местных жителей попросили не подходить к месту происшествия. По данным полиции, был задержан один человек, подробности не уточняются.

Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

"Мы на месте, раздаются выстрелы, несколько человек ранены. Мы работаем на месте происшествия", - заявили в полиции.

По данным телеканала TV2, над зданием кружится вертолет.

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