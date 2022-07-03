Стрельба в Копенгагене: есть погибшие и раненые

Также в полиции сообщили о том, что задержан один человек. Это 22-летний датчанин. На данный момент отсутствуют признаки, указывающие, что былит и другие стрелки.
Местных жителей попросили не подходить к месту происшествия. По данным полиции, был задержан один человек, подробности не уточняются.
Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.
"Мы на месте, раздаются выстрелы, несколько человек ранены. Мы работаем на месте происшествия", - заявили в полиции.
По данным телеканала TV2, над зданием кружится вертолет.
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