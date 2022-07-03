Умер актер Сергей Сосновский

"Поверить в это невозможно. Для каждого из нас он был родным человеком - таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись. Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, — черный день", - сказано в записи Telegram-канала МХТ.

В театре добавили, что артист скончался после тяжелой болезни.

До Московского художественного театра Сосновский работал в Саратове, где сыграл десятки главных ролей. В 2004 году актера заметил Олег Табаков, который и пригласил его в труппу МХТ.

Актер много снимался в кино. Среди его киноработ - роли в фильмах и сериалах "Мой сводный брат Франкенштейн", "Каменская", "Охота на пиранью", "Апостол", "Юрьев день", "Исаев", "Жить", "Однажды в Ростове", "Метро", "Кухня", "Метод", "Троцкий", "Завод", "Одесса", "Доктор Лиза" и десятках других.

В 1993 ему было присвоено звание заслуженного артиста, а в 2004-м - народного артиста России.