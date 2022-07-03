Пн, 4.07.2022
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Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

Австралия поможет Украине оружием и запретит импорт российского золота

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и президент Украины Владимир Зеленский ФОТО: AP/Scanpix

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз пообещал поставлять оружие Украине во время визита в Киев в воскресенье.

Канберра предоставит Украине "военную поддержку на сто миллионов долларов", заявил Албаниз на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

100 миллионов австралийских долларов - это примерно 65 миллионов евро.

По словам премьер-министра, Украина получит бронетранспортеры, беспилотники, а также другое вооружение из Австралии.

Зеленский заявил, что Австралия оказывает значительную помощь Украине, особенно в сфере обороны.

В ходе своего визита премьер-министр Австралии также посетил Бучу и Ирпень, где российские военнослужащие совершали военные преступления, а также аэродром Гостомель, за который шли ожесточенные бои.

Также он заявил, что Австралия намерена запретить импорт российского золота, а кроме того ввести санкции против 16 российских министров и олигархов. Таким образом, число россиян, находящихся под санкциями Австралии, достигнет 843 человек.

Галерея: Буча в первый день после отступления российских военных

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