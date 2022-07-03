Пн, 4.07.2022
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Александр Фаминский, руководитель Bezvests.lv

Зеленский подтвердил отход украинских войск из Лисичанска

Президент Украины Владимир Зеленский ФОТО: LUDOVIC MARIN / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал взятие российскими военными Луганской области, о котором сегодня отчитался глава российского минобороны Сергей Шойгу.

По словам Зеленского Украина вернет захваченные территории:

"Украина ничего не отдает, а когда кто-то в Москве что-то рассказывает про Луганскую область, пусть они вспомнят о своих докладах и обещаниях перед 24 февраля. Пусть они реально оценят, что имеют на это время и сколько за это заплатили", - сказал он.

Также президент прокомментировал отход украинских войск из Лисичанска: "Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в том числе это касается и Лисичанска, это значит, что мы вернёмся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия".

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также подтвердил, что украинские войска покинули Лисичанск:

"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены покинуть занятые позиции и рубежи. В условиях многократного преимущества российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, системах активного огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Чтобы спасти жизни украинских защитников, было принято решение об отходе".

Лисичанск оставался последним городом Луганской области, находившимся под контролем украинских войск.

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