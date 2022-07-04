В понедельник местами ожидаются грозы с ливнями
В понедельник, 4 июля, во второй половине дня на востоке Латвии, преимущественно в Латгале, пройдут грозы с сильными ливнями, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 4 июля, во второй половине дня на востоке Латвии, преимущественно в Латгале, пройдут грозы с сильными ливнями, прогнозируют синоптики.
Кратковременный дождь ожидается во многих восточных регионах, а на западе и в центральной части страны день в основном пройдет без осадков.
В понедельник будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха составит +22...+27 градусов.
В Риге облачность в течение дня уменьшится, температура воздуха составит около +26 градусов.
Температура воды в крупнейших реках и озерах составляет +20...+25 градусов, в море - +16...+21 градус, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Галерея: Летний дождь в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!