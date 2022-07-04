Пн, 4.07.2022
Следует ли поддерживать привычную температуру в каждой из комнат дома зимой, или же в некоторых из них может быть чуть прохладнее. Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям
Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

В понедельник местами ожидаются грозы с ливнями

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 4 июля, во второй половине дня на востоке Латвии, преимущественно в Латгале, пройдут грозы с сильными ливнями, прогнозируют синоптики.

Кратковременный дождь ожидается во многих восточных регионах, а на западе и в центральной части страны день в основном пройдет без осадков.

В понедельник будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха составит +22...+27 градусов.

В Риге облачность в течение дня уменьшится, температура воздуха составит около +26 градусов.

Температура воды в крупнейших реках и озерах составляет +20...+25 градусов, в море - +16...+21 градус, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Галерея: Летний дождь в Риге

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