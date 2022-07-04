Овечкин ответил на вопрос о ситуации с вратарём Федотовым

Отвечая на вопрос о главном событии, которое потрясло его за последние два дня, Овечкин назвал день рождения отца и прощальный матч Александра Сёмина.

- Про Федотова говорить не хочешь?

- Нет, а зачем? - сказал Овечкин в интервью журналисту Ивану Карпову.

Напомним, 1 июля Федотов был задержан оперативниками уголовного розыска на выходе из ледовой Арены в Купчино по подозрению в уклонении от призыва в армию, после чего ему предложили поехать в военкомат.

В данный момент Федотов находится в воинской части №59075 в Северодвинске, где располагается учебный центр ВМФ России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс", который также опубликовал фотографии голкипера из этой воинской части.

В "учебке" Федотов пробудет до сентября, после чего будут решать, куда он пойдёт служить. Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что местом его службы будет одна из воинских частей на Новой Земле.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер выступал в КХЛ за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. В феврале Федотов был основным вратарём российской команды на Олимпиаде в Пекине.

В мае российский голкипер подписал контракт с "Филадельфией", которая задрафтовала его в 2015 году. Переезд в США спортсмен планировал в июле.