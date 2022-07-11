Пн, 11.07.2022
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  • "После Латвии все в восторге. Но дорого". Денис Чужой о переезде, коллегах и совести

"После Латвии все в восторге. Но дорого". Денис Чужой о переезде, коллегах и совести

Комик Денис Чужой - один из многих россиян, бежавших из России после ее нападения на Украину. Он не поддерживает войну, ни за какие деньги и известность не собирается продавать "что-то более важное и ценное" - свою позицию. Сейчас он старается выжить в другой стране, зарабатывая творчеством, выступая не на родном языке, а также продолжая поддерживать украинский народ. Поговорили с ним о его отъезде из России, отношении к коллегам по цеху, которые продолжают молчать о войне, а также о планах на будущее.

​Денис Чужой

  • Принимал участие в передаче "Открытый микрофон" на ТНТ.
  • Автор проекта "Класс народа" (по аналогии с "Глас народа"), в котором он зачитывал глупые, смешные или злые комментарии, которые пишут в соцсетях пользователи, реагируя на резонансные события. Сейчас рубрика не выходит.
  • Автор проекта "Плохие книги", в рамках которого он обсуждает с аудиторией творчество писателей - чаще всего российских.
  • Более 200 000 подписчиков на YouTube-канале и миллионы просмотров его сольных концертов.
  • Высказался против войны в Украине 24 февраля. Два месяца назад покинул Россию вместе с супругой Ольгой и тремя собаками. Сейчас проживает в Стамбуле, Турция.
  • Часть получаемых от концертов денег передает в поддержку украинских беженцев.
  • 22 июля впервые выступит в Риге в кинотеатре K Suns. (Билеты можно приобрести здесь)

"Последние четыре месяца у меня ощущение, что я будто на "спецмиссии": я - русский человек, который должен внимательно следить за собой, за своими поступками и словами и показывать, что есть другие россияне, которые против войны, которые не хотят быть империей, не хотят смотреть на других свысока, хотят дружить, сотрудничать, а не захватывать и отнимать.

Просто хочется сказать жителям Латвии, что есть россияне, которые хотят дружить, скажем так", - признается Денис Чужой

О юморе сейчас

- Почему юмор, основанный на повестке, сейчас необходим? Чем он помогает людям?

- Он нужен, потому что у нас сейчас куча страхов, переживаний и негативных эмоций, которые в России законодательно нельзя проговаривать - как будто психотерапия в России запрещена. А когда ты это все оставляешь где-то в бессознании, не проговариваешь, не придаешь этому форму слов - это тебя мучает и не отпускает, и ты обречен это повторять, потому что ты это загоняешь куда-то в ту часть своего мозга, которую не контролируешь. Ну, соответственно, ты совершаешь те же ошибки раз за разом.

Когда ты это проговариваешь, когда это появляется в виде слов (а если ты еще стендап-комик, ты находишь в этом какой-то абсурд, несоответствие и глупость), то велики шансы, что ты больше таких ошибок не наделаешь. Поэтому очень важно говорить о том, что происходит.

О переезде 

- Рассказывая о переезде в Турцию, вы отметили, что вы там всего-лишь гость и хотите переехать в другую страну. О какой стране шла речь?

- Я пока не знаю. Пока речь о том, чтобы как-то перезагрузить карьеру, чтобы она была не только русскоязычной, но и англоязычной. Мы взяли себе период в год на то, чтобы перестроиться, то есть мне, чтобы подтянуть английский, написать на нем час шуток и так далее. Если получится, мы уже будем просто пытаться ездить по Европе с англоязычными выступлениями и там посмотрим, как это сложится и какая страна нас таких примет.

- Получается ли зарабатывать на юморе в стране, где твой родной язык мало кому понятен? Насколько большой заработок сейчас? 

- Пока никакого. Очень такой символический. Это, скорее, такие деньги, чтобы просто не было ощущения, что ты совсем бесплатно выступаешь. Пока я сейчас заново прохожу путь. Четыре года назад я начинал карьеру с нуля на русском, и долгое время это было бесплатно - я просто ездил, выступал, надеялся, что шутки людям понравятся и они в дальнейшем будут готовы за это платить. И сейчас я, по сути, прохожу тот же путь. Просто чуть быстрее в силу того, что у меня уже есть опыт и навыки. Но, по сути, я опять же начал с открытых микрофонов, хожу на бесплатные мероприятия. Собираю материал, чтобы у меня была часовая программа, которую уже можно показывать за деньги.

- Не было ли желания переехать в Латвию? 

- Было, да. У нас куча знакомых журналистов переезжали в Латвию - все невероятно довольны. Многие комики ездили выступать в Латвию, всегда возвращались в восторге. И поэтому такое желание было. Но мы не уверены, что мы себе можем позволить жить в Евросоюзе по деньгам. Плюс Стамбул - гигантский город, тут все-таки чуть больше англоязычных мероприятий. Поэтому пока более оправданно: тут дешевле жить, и тут больше англоязычного. 

- У вас 22 июля запланирован концерт в Риге. Как это происходит технически? На основании чего россиян пускают сейчас в Латвию?

- Надеюсь, что меня пустят на основании Шенгенской визы и у нас будет трудовой договор. Не трудовой, я забыл, как правильно называется, чтобы заплатить налоги с него.

- В том же видео месяц назад вы сказали, что "пока не очень понимают шутки про Екатерину Шульман. Я буду над этим работать". Как успехи? Люди знают Екатерину? 

- Нет, пока (смеется). Пока люди не понимают, в чем прелесть Екатерины Шульман. Видимо, у европейских жителей и так хватает способов как-то успокоиться и найти утешение, это только у русскоязычных людей есть Екатерина Шульман.

Отношение к коллегам-стендаперам

- Как вы относитесь к коллегам по цеху, которые молчат о войне? 

- Я впервые рад, что не так известен, как они.

Потому что, видимо, когда ты идешь на федеральные телеканалы за успехом, ты какой-то негласный договор подписываешь, что ты получаешь известность и деньги, а взамен отдаешь как Русалочка свой голос.

Ты отдаешь свою возможность высказываться по каким-то вопросам. И я очень рад, что мне на такой компромисс не пришлось идти. Мне мой путь к большим зрительским залам давался гораздо тяжелее и дольше. Но я при этом не отдавал возможность высказывать свою гражданскую позицию. И поэтому я себя чувствую гораздо более привилегированным, чем комики с ТНТ сейчас, потому что... Я не знаю, но я думаю, что они себя очень плохо чувствуют в данный момент - бессилие. Это в принципе противоречит стендапу как жанру, потому что стендап - это в целом про то, что ты чувствуешь, что тебя беспокоит. И если ты как комик об этом не говоришь - это тебя или не беспокоит, или что-то вообще в твоей работе не так пошло, кто-то смог тебе запретить говорить на какую-то тему.

Значит, что-то неправильно работает - ты некомпетентен и не состоялся как комик, если такое случилось.

- То есть сочувствуете?

- Ну, понятно, что есть и злоба, и обида. Я с ними не общался с начала этих событий - ни с кем из них. Почти. И поэтому есть все негативные эмоции. Мне их жаль, скорее так.

- Понимаете их? Пытаетесь? 

- Не понимаю. Если бы я встал перед таким выбором, я бы выбрал отказаться. Как я, собственно, и сделал. (...) Я бы на их месте отказался от этих привилегий, уехал или перестал быть комиком, но это как будто,

получая деньги и известность, ты продаешь что-то гораздо более важное и ценное.

И странно, что ты такой выбор делаешь.

- Планируете вернуться в Россию, если власть сменится?

- Да, было бы классно. Очень люблю Россию, но не в нынешнем ее виде.

- То есть не отказываетесь...

- Ты все равно никуда не денешься от этого. Можно отказываться или не отказываться, но это как будто тоже не твой выбор. Ты с этим родился, тебя воспитали в этой культуре. Я атеист, но воспитан в христианской культуре - я от этого всего никак не откажусь. Это как у компьютера прошивка. Ты с этим ничего не сделаешь, это в тебе есть. И также от своей русской идентичности ты не откажешься - просто ты можешь сделать гораздо более правильные выборы в процессе жизни, но ты все равно останешься русским человеком.

Я хочу быть русским человеком, который не совершает плохих поступков и не обижает близких, так скажем.

- Вы согласны с точкой зрения, что на самом деле большинство россиян поддерживают Путина и войну в Украине просто потому, что они всегда за большинство, а если власть сменится, то все поменяется?

- Я, скорее, с этим согласен. Но есть просто клинические случаи. Есть люди старшего поколения, которые просто скучают по какому-то мнимому величию, и им сейчас приятно, что их жизнь никак не становится лучше, а в перспективе хуже будет. Но "они хоть что-то делают", они причастны к какой-то силе. Но если мы берем более молодое поколение, то, наверно, да. Тут, наверно, дело просто в пропаганде. И поэтому мне особенно обидно за стендап-комиков с ТНТ, у которых большой прямой доступ к аудитории, подверженной влиянию, и они могли бы что-то изменить к лучшему. Но они этого не сделали.

- Вы бы воспользовались этой возможностью?

- Да, у меня просто меньше доступ. Я воспользовался, но просто у меня меньше доступа к аудитории.

- Если представим, что контракт, который с большим штрафом, могут быть и такие последствия...

- Я думаю, да. Мне было бы странно продолжать делать вид, что ничего не происходит. Мои "романтические" представления о творчестве, о стендапе, о работе сильно идут вразрез с этим. Поэтому я бы, наверное, предпочел вообще не работать комиком, чем работать комиком вот так.

О будущем политической сатиры в России

- Политическая сатира в России вообще сейчас существует? 

- Не знаю, я не в России. Думаю, да. Наверно, на живых выступлениях, которые не снимаются и не идут под запись. Выпускать в виде какого-то контента - это бесполезно и опасно. Но я думаю, что в формате живых выступлений это будет жить и никуда не денется.

- Как думаете, что ждет этот жанр в России?

- Временное затишье. Временно будет как-то поспокойнее, люди от этого воздержатся. Но это никуда не девается: мнения комиков, зрителей, они все равно будут. Это как какой-то клапан - давление будет расти. И так или иначе, это все равно снова появится. Как в Советском Союзе, когда это в какой-то момент начало просто находить другую форму - в виде каких-то анекдотов, каких-то завуалированных выступлений сатириков. А потом просто это все приведет к тому, что и строй начнет валиться, и люди станут смелее об этом говорить, и все будет лучше.

- Верите в это?

- Да я просто... если не верить вообще -

будто теряется смысл жизни.

Если не верить в хорошее... Хочется, чтобы так получилось. Хочется этому помочь.

***

Более подробный разговор с Денисом Чужим о юморе во время войны, его переезде в Стамбул, о Латвии, проектах "Класс народа" и "Плохие книги", несостоявшемся анимационном сериале, планах на будущее, а также о его отношении к коллегам по цеху, которые все еще не высказались на тему войны - в видео.

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