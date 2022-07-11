"После Латвии все в восторге. Но дорого". Денис Чужой о переезде, коллегах и совести

- То есть не отказываетесь...

- Ты все равно никуда не денешься от этого. Можно отказываться или не отказываться, но это как будто тоже не твой выбор. Ты с этим родился, тебя воспитали в этой культуре. Я атеист, но воспитан в христианской культуре - я от этого всего никак не откажусь. Это как у компьютера прошивка. Ты с этим ничего не сделаешь, это в тебе есть. И также от своей русской идентичности ты не откажешься - просто ты можешь сделать гораздо более правильные выборы в процессе жизни, но ты все равно останешься русским человеком.

Я хочу быть русским человеком, который не совершает плохих поступков и не обижает близких, так скажем.

- Вы согласны с точкой зрения, что на самом деле большинство россиян поддерживают Путина и войну в Украине просто потому, что они всегда за большинство, а если власть сменится, то все поменяется?

- Я, скорее, с этим согласен. Но есть просто клинические случаи. Есть люди старшего поколения, которые просто скучают по какому-то мнимому величию, и им сейчас приятно, что их жизнь никак не становится лучше, а в перспективе хуже будет. Но "они хоть что-то делают", они причастны к какой-то силе. Но если мы берем более молодое поколение, то, наверно, да. Тут, наверно, дело просто в пропаганде. И поэтому мне особенно обидно за стендап-комиков с ТНТ, у которых большой прямой доступ к аудитории, подверженной влиянию, и они могли бы что-то изменить к лучшему. Но они этого не сделали.

- Вы бы воспользовались этой возможностью?

- Да, у меня просто меньше доступ. Я воспользовался, но просто у меня меньше доступа к аудитории.

- Если представим, что контракт, который с большим штрафом, могут быть и такие последствия...

- Я думаю, да. Мне было бы странно продолжать делать вид, что ничего не происходит. Мои "романтические" представления о творчестве, о стендапе, о работе сильно идут вразрез с этим. Поэтому я бы, наверное, предпочел вообще не работать комиком, чем работать комиком вот так.

О будущем политической сатиры в России

- Политическая сатира в России вообще сейчас существует?

- Не знаю, я не в России. Думаю, да. Наверно, на живых выступлениях, которые не снимаются и не идут под запись. Выпускать в виде какого-то контента - это бесполезно и опасно. Но я думаю, что в формате живых выступлений это будет жить и никуда не денется.

- Как думаете, что ждет этот жанр в России?

- Временное затишье. Временно будет как-то поспокойнее, люди от этого воздержатся. Но это никуда не девается: мнения комиков, зрителей, они все равно будут. Это как какой-то клапан - давление будет расти. И так или иначе, это все равно снова появится. Как в Советском Союзе, когда это в какой-то момент начало просто находить другую форму - в виде каких-то анекдотов, каких-то завуалированных выступлений сатириков. А потом просто это все приведет к тому, что и строй начнет валиться, и люди станут смелее об этом говорить, и все будет лучше.

- Верите в это?

- Да я просто... если не верить вообще -

будто теряется смысл жизни.

Если не верить в хорошее... Хочется, чтобы так получилось. Хочется этому помочь.

***

Более подробный разговор с Денисом Чужим о юморе во время войны, его переезде в Стамбул, о Латвии, проектах "Класс народа" и "Плохие книги", несостоявшемся анимационном сериале, планах на будущее, а также о его отношении к коллегам по цеху, которые все еще не высказались на тему войны - в видео.