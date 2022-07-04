У Лаймы Вайкуле долги в Латвии? Комментарий ее избранника

Супруг артистки Андрей Латковский прокомментировал СМИ эти слухи и попросил поклонников не беспокоиться: "Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю. Но этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию. Лайма и знать не знает про это все".

Фестивалем Laima Rendezvous Jūrmala занимается компания "Лайма Лайв". Последние годы мероприятие переносится, виной тому пандемия, а теперь война в Украине. По данным СМИ из-за этого организация терпит убытки. Напомним, что сама Лайма Вайкуле не дает выступлений уже более полугода.

В июне на официальной странице фестиваля Laima Rendezvous появилось сообщение о том, что мероприятие в 2022 году не состоится. Организаторы назвали новые даты проведения - с 28 по 30 июля 2023 года.

Сама Лайма Вайкула тоже уверена, что было бы неэтично проводить фестиваль в то время, когда рядом происходит война и трагедии. Кроме того, в связи с текущими политическими решениями не представляется возможным обеспечить въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в мероприятии. Не возможен приезд и многих зрителей.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, традиционно проходящий в Юрмале с 2015 года, стал неотъемлемой частью культурной жизни Латвии и одним из самых ожидаемых событий года. Гостям концертного зала "Дзинтари" фестиваль на протяжении пяти лет дарил и продолжит дарить незабываемое шоу и уникальную возможность лицезреть на одной сцене легенд латвийской и зарубежной эстрады, выступающих соло и дуэтами, а также открывать для себя ярких молодых исполнителей из Латвии, России, Украины, Грузии, Израиля и множества других стран.

Лайма Вайкуле ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Ранее о проблемах со здоровьем Лайма Вайкуле с прессой говорила уклончиво: "Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться.

Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше, чем вы". Они держатся, а это значит, что и мне надо держаться. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах".

В беседе с Privātā Dzīve Лайма Вайкуле подчеркнула, что свое 68-летие она в этом году не отмечала.

Напомним, впервые врачи диагностировали онкологическое заболевание у Вайкуле в 1991 году, вскоре после переезда в США. Тогда певице удалось выстоять в борьбе с недугом во многом благодаря поддержке ее гражданского мужа Андрея Латковского.

Галерея: Лайма Вайкуле