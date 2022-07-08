Джордан Озуна - новая любовь Карима Бензема, которую вычислили по пальцам ног

Француз довольно тщательно скрывает свою личную жизнь, но папарацци провели расследование и выяснили, что Карима сопровождает 32-летняя американская модель Джордан Озуна.

2 июля Бензема запостил в своём Twitter фото из частного самолёта. На нём можно было увидеть тарелку с пирожными и, как ни странно, женскую ногу с белым педикюром. Фото быстро удалили и заменили на другое, но интернет всё помнит.

ФОТО: twitter.com/goal

Это могла бы быть нога жены Бензема, но зачем тогда убирать пост?

Ещё одно доказательство - одно из последних фото девушки в Instagram. Обратите внимание на педикюр Джордан - такой же, как на удалённом фото из аккаунта Бензема.

Также по мнению папарацци, влюбленные находились на борту одной яхты на своих селфи в соцсетях.

Same boat? I think we can confirm that Karim is with Jiordyn pic.twitter.com/XdHFkicwz5 — Honey ♏ (@lilacsc0rpio) June 26, 2022

Стоит отметить, что Бензема женат на Коре Готье и пара воспитывает сына Ибрагима. На просторах интернета всё чаще появляются слухи, что Бензема и Готье развелись, но официальной информации об этом нет.

По иронии судьбы жена Бензема Кора Готье и модель Джордан Озуна похожи друг на друга, как две капли воды - причёска, цвет кожи и общие черты лица. Похоже, у футболиста есть определённый любимый типаж.

А теперь вашему вниманию фотокарточки Джордан!