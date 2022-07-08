Пт, 8.07.2022
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Каспар Галкин, пресс-секретарь Минобороны
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Джордан Озуна - новая любовь Карима Бензема, которую вычислили по пальцам ног

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема считается одним из главных претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам сезона. Француз как никто заслужил отдых после напряжённых матчей и сейчас, как пишут европейские СМИ, он отдыхает на своей яхте в компании очаровательной девушки.

Француз довольно тщательно скрывает свою личную жизнь, но папарацци провели расследование и выяснили, что Карима сопровождает 32-летняя американская модель Джордан Озуна.

2 июля Бензема запостил в своём Twitter фото из частного самолёта. На нём можно было увидеть тарелку с пирожными и, как ни странно, женскую ногу с белым педикюром. Фото быстро удалили и заменили на другое, но интернет всё помнит.

ФОТО: twitter.com/goal

Это могла бы быть нога жены Бензема, но зачем тогда убирать пост?

Ещё одно доказательство - одно из последних фото девушки в Instagram. Обратите внимание на педикюр Джордан - такой же, как на удалённом фото из аккаунта Бензема.

Также по мнению папарацци, влюбленные находились на борту одной яхты на своих селфи в соцсетях.

Стоит отметить, что Бензема женат на Коре Готье и пара воспитывает сына Ибрагима. На просторах интернета всё чаще появляются слухи, что Бензема и Готье развелись, но официальной информации об этом нет.

По иронии судьбы жена Бензема Кора Готье и модель Джордан Озуна похожи друг на друга, как две капли воды - причёска, цвет кожи и общие черты лица. Похоже, у футболиста есть определённый любимый типаж.

А теперь вашему вниманию фотокарточки Джордан!

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