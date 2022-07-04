Какое влияние на ход войны окажет потеря Лисичанска?

"Очевидно, что россияне, подняв красный флаг над очередным разрушенным украинским городом, добились поставленной цели, то есть с падением Лисичанска вся Луганская область перешла в распоряжение российских сил. Это это не проигранная война. Это потеря территории, которую, к сожалению, украинские силы не могли удержать в долгосрочной перспективе, потому что превосходство сил было примерно один к десяти в живой силе, а также не менее одного к пяти в техническом превосходстве", - сказал Янис Слайдиньш.

Тот факт, что украинская армия отступила без последовательного окружения, можно считать очень большим успехом, отметил Слайдиньш. В то же время нельзя отрицать, что с оставлением Лисичанска российские войска смогут расширить свои пути снабжения, чтобы атаковать другие города - Славянск, Краматорск и Бахмут.

"Они продолжат там работать, это однозначно", - добавил эксперт.

Говоря об общей обстановке на фронте, Слайдиньш отметил: главное то, что украинцы наладили устойчивую оборону и благодаря этому имеют возможность затормозить продвижение российских войск. При этом русские продолжают использовать тактику выжженной земли, уничтожая артиллерией все возможные сооружения, чтобы украинцы не смогли установить оборону.

Хотя поставки оружия из стран Запада на фронте не наблюдаются в больших масштабах, эксперт указал, что украинцы, скорее всего, готовят ударную группу и что многие единицы боевой техники пока не видны на фронте.

"На фронт едут с самым минимумом. Украинские специалисты также считают, что формируется ударная группа, которая будет направлена ​​в сторону Херсона. Русские, видимо, укрепляют Херсонскую область укреплениями, потому что тоже понимают что это будет направление удара украинской армии", - подчеркнул эксперт.

Уже сообщалось, что украинские войска покинули Лисичанск в воскресенье, 3 июля, сообщил Генштаб ВСУ.

Тем временем в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что российские войска захватили Лисичанск и, таким образом, полностью контролируют Луганскую область.

До сих пор украинские официальные лица отрицали факт взятия Лисичанска российскими войсками.

Галерея: Город Лисичанск