Главное за 4 июля ⟩ Смерть в поле, приговор пенсионеру за комментарий и бесплатные обеды школьникам

Новости Латвии:

На прошлой неделе в Лудзенском крае в прессе для тюкования сена задавило мужчину, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной полиции Ласма Курсите.

Суд Видземского предместья города Риги вынес приговор пенсионеру за опубликованный в интернете комментарий, в котором он желал успехов в уничтожении украинцев.

В коалиции достигнута концептуальная договоренность об увеличении финансирования на обеспечение детей питанием, сообщил сегодня журналистам министр обороны Артис Пабрикс, после встречи представителей коалиции.

В Риге три кафе были пойманы на том, что продавали алкоголь в ночное время, сообщила Рижская муниципальная полиция.

В июне этого года по сравнению с июнем прошлого года цены на продовольственные товары выросли во всех категориях, свидетельствуют данные Центра содействия сельскохозяйственному рынку (ЦССР).

По словам министра благосостояния Гатиса Эглитиса, в следующем году на меры социальной сфере потребуется более 150 млн евро. Финансово самым тяжелым приоритетом является введение базовых пенсий со следующего года.

Балтийский центр развития СМИ приглашает всех желающих принять участие в летнем медийном марафоне "Гражданские журналисты для СМИ", который состоится в виртуальной среде Zoom 19 и 26 июля и заочно продлится до конца сентября 2022 года.

Главное за рубежом:

В результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, подтвердил вечером в воскресенье, 3 июля, начальник городской полиции Серен Томасен.

Президент России Владимир Путин понимает, что когда война России против Украины подойдет к концу, ему придется вести переговоры с Киевом, что для него было бы унизительно. По этой причине хозяин Кремля попытается спровоцировать НАТО.

Переговоры между скандинавской авиакомпанией SAS и профсоюзом пилотов провалились. Поэтому начинается забастовка, которая парализует полеты SAS.

В Литву доставили произведенный в Турции беспилотный боевой самолет "Байрактар", который затем будет передан украинской армии.

Интересное чтиво:

Этой ночью, 4 июля, на пляже в Лиепае был замечен морж. Об этом свидетельствует видео и фото очевидца.

В TikTok вирусную популярность набирает видео, на котором эстонская скорая помощь оперативно реагирует на падение велосипедиста посреди дороги.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не стал комментировать задержание вратаря сборной России Ивана Федотова из-за якобы уклонения от воинской службы.

Некоторое время назад появились слухи о том, что у 68-летней латвийской певицы Лаймы Вайкуле возникли финансовые долги. Напомним, знаменитость сейчас находится в США.