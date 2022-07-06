Спасать детей или подругу? Такой выбор перед Анной поставила война, забравшая еще и отца

– Анна, какого это – чувствовать приближение войны, когда ты уже однажды от нее бежал? Что Вы почувствовали 24 февраля 2022 года?

– Страх. Только в этот раз это было ощущения страха не столько за себя, сколько за ребенка.

Мой отец – врач и в первые дни войны он отказывался эвакуироваться из Северодонецка, говорил, что не может бросить своих пациентов и тех, кому в дальнейшем может понадобится помощь.

26 февраля у нас в квартире отключилось отопление, дальше – свет. 8 марта начались очень сильные обстрелы и 10 марта исчезла вода и газ. На улице тогда было -14, -18 в квартире было +8. И по обстановке мы видели, что происходит с Мариуполем, и понимали, что в Северодонецке со временем будет та же история – город начнут стирать с лица земли. И мы решили, что нужно уезжать. Отец сказал: "Я вас вывезу".

Папа Анны Поповиченко с дочерью ФОТО: Из личного архива Анны Поповиченко

И самая большая трагедия произошла 11-го марта.

– Что произошло 11-го марта?

– 11-го марта мы приняли решение уезжать из города. В Северодонецке еще жила моя подруга Марина, у нее была дочка Сашенька, на 2 месяца младше моей Марии – ей было около 2-х лет.

На тот момент по официальной информации были зеленые коридоры по всем направлениям. Мы решили, что будем выезжать из Северодонецка через Рубежное – так было ближе, к тому же мы знали, что накануне люди этой дорогой уже выезжали, 10-го марта, мы еще с ними созвонились, спросили, как лучше ехать, и мы по тому же маршруту поехали.

И когда мы уже выехали за Рубежное, как раз россияне начали штурмовать город. Когда мы подъезжали к очередному блокпосту, увидели, как прилетел первый снаряд. Папа тут же развернул машину, начал ехать в другую сторону, и сразу же второй снаряд прилетел нам в машину – автомобиль сразу же загорелся, мне ранило ногу в голень, и осколками снаряда очень сильно ранило мою подругу – у нее чуть ниже ягодиц две ноги были как будто вывернутые. И прямо на месте был убит мой папа. На моих глазах… Я видела, как ему прилетел снаряд… в голову, он умер на месте сразу.

Мама не видела, что папа уже убит, когда мы выскочили из машины, она кинулась к отцу и кричала:

"Сережа, почему ты сидишь? Почему ты не выходишь? Машина горит, ты сейчас сгоришь живьем!". Я кричала маме: "Папа мертв, ложись на землю!".

Мама не верила в это, она все равно пыталась его отстегнуть и вытащила его из машины. Горящего, мертвого папу она положила возле автомобиля.