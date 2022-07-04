Видео ⟩ Стрельба на праздновании Дня независимости США: шесть человек убиты, 24 раненых

Огонь открыл мужчина, который скрылся с места преступления.

Стрелку удалось скрыться, его разыскивают. Полиция описывает подозреваемого как белого мужчину "в белой или голубой футболке". По данным силовиков, он открыл стрельбу по толпе с крыши здания. Его оружие нашли на месте происшествия.

"Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оружия обнаружено на месте преступления, - говорится на официальном веб-сайте Хайленд-парка. - Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка

Сообщается, что праздничный парад начался около 10 часов утра по местному времени, но был внезапно остановлен через 10 минут после раздавшихся выстрелов.

Несколько свидетелей рассказали изданию, что слышали выстрелы. Сотни участников парада, некоторые из которых были в крови, в панике покидали место проведения парада.