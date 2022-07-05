Роналду хочет покинуть "МЮ". Клуб готов продать португальца при одном условии

ESPN сообщает, что английский клуб будет готов продать Роналду, если клуб за пределами Английской Премьер-лиги возьмёт на себя последние 12 месяцев контракта форварда на 500 тысяч фунтов в неделю.

В последнее время в СМИ всё чаще появляется информация, что португалец изъявил желание покинуть "МЮ" уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду.

Английский клуб не разделяет желание игрока покинуть команду и не планирует продавать его. Сам Роналду не прибыл в расположение "Манчестер Юнайтед" на первую тренировку после отпуска, сославшись на "семейные обстоятельства".

В прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы. Это также является одной из причин решения Роналду, который хотел бы выступать в Лиге чемпионов.

Ранее появлялась информация, что будущим клубом Криштиану могут стать "Бавария", "Рома", "Наполи", "Спортинг", "Барселона" и "Челси".