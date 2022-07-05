Вт, 5.07.2022
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Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

Выявлено 690 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Люди в парке. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 690 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет.

  • Один человек - возрасте 70-79 лет,
  • Один человек - в возрасте 90-99 лет.

Один из них был вакцинирован, другой не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 287,2 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 3541 лабораторный тест на Covid-19, 19,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 275 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 415 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 837 872 человек, скончались 5862 заболевших.

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