Выявлено 690 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет.

Один человек - возрасте 70-79 лет,

Один человек - в возрасте 90-99 лет.

Один из них был вакцинирован, другой не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 287,2 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 3541 лабораторный тест на Covid-19, 19,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 275 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 415 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 837 872 человек, скончались 5862 заболевших.