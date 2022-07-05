Выявлено 690 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 690 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 690 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет.
Один из них был вакцинирован, другой не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 287,2 случая на 100 тысяч населения.
Был проведен 3541 лабораторный тест на Covid-19, 19,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 275 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 415 - были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 837 872 человек, скончались 5862 заболевших.
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