"Я осуждаю войну России в Украине!" Индрашис опроверг свой переход в "Спартак"

На прошлой неделе большой резонанс вызвало сообщение московского "Спартака" о том, что Индрашис присоединится к команде, выступающей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сам хоккеист никак не комментировал эту ситуацию, а сегодня в своём Instagram разместил фотографию в форме сборной Латвии и опроверг информацию о подписании контракта с московским клубом.

"Информация, опубликованная "Спартаком" о моём переходе не соответствует действительности. У меня на руках нет действующего контракта с этим клубом. Как раз наоборот - у меня действующий контракт с другой командой! "Спартак" недоволен моим отказом играть в России, поэтому они так поступили", - написал Индрашис.

Новость о подписании Индрашиса московским клубом широко обсуждалась в Латвии, а хоккеист в соцсетях подвергся критике со стороны болельщиков. Если бы нападающий решил продолжить карьеру в России, то это грозило бы ему окончанием карьеры в сборной Латвии.

Кроме того, позже появилась информация, что Федерация хоккея Латвии не подпишет трансферную карту Индрашиса, без которой он не смог бы выступать в КХЛ.

"Я осуждаю войну России в Украине! Не буду играть в стране-агрессоре! Я - латвийский патриот и моё отношение к своей стране всегда выражалось на льду, девять чемпионатов мира подряд в форме национальной сборной!", - объяснил хоккеист.

Индрашис также обратился к тем, кто все эти дни его критиковал и сомневался в его позиции.

"Увидел, что в эти дни многие пишут: "теперь вы можете видеть его истинную позицию по данной ситуации". То же самое я хочу сказать про всех людей, которые высказали своё неадекватное и неприятное мнение в мой адрес по неподтверждённой информации в СМИ и соцсетях, предполагая, что это единственная правда", - написал Индрашис.

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.

С 2011 года Индрашис провёл в КХЛ 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) очка. За сборную Латвии нападающий играет с 2012 года. За это время он принял участие в девяти чемпионатах мира.