Швецова и Степаненко перешли в новую партию
Депутаты Сейма Любовь Швецова и Юлия Степаненко вошли в состав правления политической партии "Суверенная власть", сообщает Firmas.lv.
Депутаты Сейма Любовь Швецова и Юлия Степаненко вошли в состав правления политической партии "Суверенная власть", сообщает Firmas.lv.
Депутаты были выдвинуты в правление 4 июля. Кроме них в правлении партии будут работать муж Юлии Степаненко - Вячеслав, Тимур Сафиулин, Юлия Рязанова, Владислава Дробышева, Рейнис Зилевс, Эрнестс Юрканс и Павел Наумов.
Депутату Степаненко, как единственному члену правления, предоставлено право представлять партию отдельно, без других членов правления.
"Суверенная власть" находится в реестре политических партий с 1 апреля 2011 года. Однако до сих пор партия была известна как "Закон. Ответственность. Порядок", а еще раньше - как партия "Союз Сердце Латгалии".
Степаненко и Швецова были избраны в 13-й Сейм по списку "Согласие". В настоящее время оба они работают в парламенте как беспартийные депутаты.
Ранее Юлия Степаненко входила с правления партий "Латвия на первом месте", "Каждому и каждой", а также "Честь служить Риге".
Швецова также входила в правление партии "Каждому и каждой".
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