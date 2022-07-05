"Легко осуждать, когда ты не на моём месте". Остапенко о свисте трибун в свой адрес

Напомним, 25-летняя Остапенко не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, уступив немке Татьяне Марии в трёх сетах - 7:5, 5:7, 5:7.

В конце матча Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, получила предупреждение за брошенную в корт ракетку, а после игры латвийская теннисистка не смогла совладать с эмоциями и кинула бутылкой в стул, за что её освистали трибуны.

Кроме того, по ходу третьего сета Остапенко предъявляла претензии своей ложе, где сидели её мама и тренер. Sports.ru пишет, что при счёте 2:1 она сказала команде: "Вы вообще за меня не болеете, идите на *** отсюда". При этом позже она регулярно просила людей в своей ложе "закрыть рот".

"Я думаю, что это был мой матч. Я должна была его выиграть. Ей просто повезло в некоторых моментах и она смогла отыграться", - цитирует Остапенко Yahoo Sports.

"Я чувствую, что должна была побеждать. Конечно, я очень разочарована. Если бы я проиграла потрясающей теннисистке, которая обыграла меня в отличном матче… но я сама проиграла свой матч. Она просто собирала все мои ошибки, невынужденные ошибки, и вот так она сегодня выиграла", - добавила первая ракетка Латвии.

Лучшим достижением Остапенко на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2018 году, а Татьяна Мария, занимающая 103-е место в рейтинге WTA, ранее никогда не проходила далее третьего круга турнира "Большого шлема".

​Остапенко отметила, что ненавидит проигрывать и в её эмоциональном поведении нет ничего удивительного.

"Я человек, это нормально. Я не отпущу этого, сказав, что всё нормально. Это не нормально. Возможно, не стоило так делать, но легко рассуждать и осуждать со стороны, когда ты не на моём месте".

​Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.