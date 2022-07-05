Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО

На саммите НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия договорились, что Анкара одобрит вступление двух стран в НАТО, а те в обмен рассмотрят вопрос экстрадиции людей, которых турецкие суды обвиняют в терроризме. Турецкая сторона сообщила, что Турция в переговорах со Швецией и Финляндией "получила все, чего хотела". При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки должны соблюдать взятые обязательства, иначе турецкий парламент не ратифицирует документ о том, что Анкара поддерживает их вступление в альянс, и оно не состоится.