Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО
Финляндия и Швеция войдут в НАТО после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО, сообщила штаб-квартира альянса, пишет Русская служба BBC.
Финляндия и Швеция войдут в НАТО после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО, сообщила штаб-квартира альянса, пишет Русская служба BBC.
Турция, не одобрявшая вступление в альянс Финляндии и Швеции, в конце июня согласилась поддержать кандидатуры этих стран.
На саммите НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия договорились, что Анкара одобрит вступление двух стран в НАТО, а те в обмен рассмотрят вопрос экстрадиции людей, которых турецкие суды обвиняют в терроризме. Турецкая сторона сообщила, что Турция в переговорах со Швецией и Финляндией "получила все, чего хотела". При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки должны соблюдать взятые обязательства, иначе турецкий парламент не ратифицирует документ о том, что Анкара поддерживает их вступление в альянс, и оно не состоится.
Напомним, Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, однако вторжение России в Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому в обеих странах среди политиков и жителей резко выросла поддержка вступления в НАТО.
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