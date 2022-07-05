SAB: сотрудничая с Кремлем, люди в Латвии получают личную и профессиональную выгоду

Болгарские спецслужбы располагают информацией о том, что некоторые болгарские журналисты, политики и другие общественные деятели получают от России по 2000 евро в месяц за распространение московской пропаганды, сообщила на выходных глава канцелярии премьер-министра Лена Бориславова.

Комментируя, есть ли у SAB информация о том, что латвийские журналисты, политики и другие общественные деятели получают от России деньги или иные блага за распространение московской пропаганды, SAB пояснило, что деятельность России уже давно направлена ​​на создание и укрепление рычагов влияния в западных странах, в том числе в Латвии. Кремль добивается воздействия на общие социальные и политические процессы, а также реализовывает конкретные меры воздействия и проекты.

В этой деятельности Кремль делает упор как на усиление влияния в информационном пространстве, так и в общественно-политической среде, создавая в ней сеть агентов влияния.

Лица, тесно сотрудничающие с различными российскими институтами и содействующие реализации интересов Кремля, также извлекают из этого сотрудничества личную или профессиональную выгоду - например, это выгодные условия и связи для построения бизнеса, возможность получения финансирования проекта, упрощенное получение визы в Россию, выезд в оплачиваемую поездку на международное мероприятие, получение признания определенных кругах и т.д.

Чаще всего получение вознаграждения за конкретные услуги четко не определено, однако получаемые выгоды имеют немаловажное значение для поддержания сотрудничества.

SAB воздерживается от публичных комментариев о конкретных примерах получения информации в результате оперативной деятельности. SAB регулярно информирует высших должностных лиц Латвии о возможных угрозах и рисках безопасности.

Другая латвийская спецслужба - Служба государственной безопасности - не предоставила комментариев по конкретным лицам.

Уже сообщалось, что в разговоре с радиостанцией Darik Борислава пояснила, что болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, выступающим в публичных СМИ, платят, и что Россия таким образом пытается формировать общественное мнение.