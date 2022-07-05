Минобороны призывает ввести в Латвии обязательную армейскую службу

Сегодняшняя система себя исчерпала, подчеркнул министр.

Планируется, что всеобщая военная служба будут постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения, в котором можно будет участвовать добровольно.

По словам Пабрикса, в первый год может быть призвано около 1000 человек.

Призывы планируются два раза в год - 1 января и 1 июля. Призывникам будут предложены четыре вида службы - всеобщая военная служба, служба в Земессардзе в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда и альтернативная служба.

Предполагается, что длительность военной службы составит 11 месяцев.

На военную службу будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут служить добровольно.

Планируется, что призывники будут получать компенсации в размере 400 евро на ежедневные расходы. Государство оплатит расходы на питание и проживание в казарме, также для призывников будет доступна спортивная инфраструктура. Призывникам также будет назначен отпуск сроком на один месяц, и возможность приезжать домой на выходные.

Новая международная военная база будет находиться на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев

Также Пабрикс сообщил, что новая международная военная база будет создана на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев.

Он отметил, что место для базы выбрано с учетом того, чтобы создать как можно меньше неудобств для населения и по возможности больше пользы для самоуправлений.

Большая часть территории, на которой планируется построить военную базу, принадлежит VAS Latvijas valsts meži.

В настоящее время силы союзников дислоцированы в основном на Адажской базе, рядом с которой находится и учебный полигон. Адажская база - самая большая в Латвии. База Национальных вооруженных сил находится также в Риге, а базы Земессардзе - в различных регионах Латвии.

Крупнейший военный полигон расположен в Адажском крае. Также полигоны имеются в Скрунде (Межайне), Ваболской волости Аугшдаугавского края (Межа Мацкевичи), Алуксненском крае (Лачусилс) и Шкеде Павилостского края.

В конце июня на саммите НАТО в Мадриде была достигнута договоренность об увеличении размещенной в Восточной Европе боевой группы до уровня бригады, а также приняты другие важные решения.

В настоящее время численность боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии составляет свыше 1700 военнослужащих из 11 стран - Албании, Чехии, Испании, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Северной Македонии и Канады, которая руководит батальоном.