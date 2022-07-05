ХК "Спартак" о ситуации с Индрашисом: "Контракт был подписан согласно регламенту"

"Контракт между ХК "Спартак" Москва и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в Центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) и должны исполняться.

Вопрос о действующем контракте между ХК "Спартак" Москва и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ", - говорится в сообщении "красно-белых".

Напомним, на прошлой неделе "Спартак" сообщил о подписании контракта с 31-летним латвийским форвардом, но сегодня Индрашис выступил с заявлением, в котором сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.