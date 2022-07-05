Вт, 5.07.2022
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Представители "Честь служить Риге" будут участвовать в выборах по списку партии Шлесерса

Олег Буров ФОТО: LETA

Представители партии "Честь служить Риге" будут баллотироваться на выборах в Сейм в составе списка партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", подтвердил агентству LETA председатель правления партии Олег Буров.

Партии подписали соглашение о совместном участии в выборах, чтобы "полностью сменить существующую власть и стать ведущей политической силой в стране".

Как сообщил Буров, он будет баллотироваться на выборах по Рижскому избирательному округу под вторым номером в списке после Шлесерса.

"Без сильной Риги нет сильной Латвии, и наоборот. Однако начиная с 2020 года Рига в своем развитии не только стагнирует, но и деградирует. Этот процесс нужно и можно остановить. Если нынешняя думская коалиция этого не понимает и не в состоянии это сделать, будем действовать со стороны госуправления. Поэтому мы решили присоединиться к "Латвии на первом месте" и участвовать в выборах в Сейм", - заявил Буров.

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