Представители "Честь служить Риге" будут участвовать в выборах по списку партии Шлесерса

"Без сильной Риги нет сильной Латвии, и наоборот. Однако начиная с 2020 года Рига в своем развитии не только стагнирует, но и деградирует. Этот процесс нужно и можно остановить. Если нынешняя думская коалиция этого не понимает и не в состоянии это сделать, будем действовать со стороны госуправления. Поэтому мы решили присоединиться к "Латвии на первом месте" и участвовать в выборах в Сейм", - заявил Буров.