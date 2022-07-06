Баллак встречается с 21-летней моделью. Она была подругой его сына, который погиб в ДТП

Возлюбленную легенды "Байера" зовут София Шнайдерхан. Она 21-летняя модель, которая младше экс-футболиста на 24 года.

Как сообщает Daily Mail, ранее их замечали в одном из модных районов Берлина, а также на выставке современного искусства Art Basel в Швейцарии. Парочка, никого не стесняясь, целовалась на публике, тем самым лишь подтвердив предположения о романе.

Интересно, что София была подругой сына Баллака Эмилио, который трагически погиб в 2021 году - 18-летний парень не справился с управлением квадроцикла. Транспорт упал на Баллака-младшего сверху. Пожарные и спасатели пытались сделать всё, чтобы спасти сына футболиста, но этого сделать не удалось.

Известно, что Баллак тяжело переживал смерть сына и даже посещал консультации квалифицированных специалистов, помогающих перенести утрату близких людей. Переживала тогда и модель София Шнайдерман, с которой Баллак-младший дружил с раннего детства. Потеря Эмилио сблизила Михаэля и Софию.

Влюбленные пока не комментируют отношения, но знакомые уже подтвердили: они действительно встречаются и разница в возрасте никого не смущает. До этого Баллак был женат на Симоне Ламбо, которая родила ему троих детей. В 2012 году пара развелась.

За время своей карьеры Баллак выступал за леверкузенский "Байер", мюнхенскую "Баварию" и лондонский "Челси". В его активе четыре победы в чемпионате Германии, три Кубка Германии, чемпионство Англии, три Кубка Англии, два поражения в финале Лиги чемпионов, а также поражения в финалах чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 2008 года.

Немец закончил с футболом в октябре 2012-го после травмы большеберцовой кости левой ноги. После завершения карьеры Баллак иногда появляется на телевидении в качестве эксперта.