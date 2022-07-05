Главное за 5 июля ⟩ Обязательный военный призыв, Индрашис отрекся от "Спартака" и гигантский сом из Даугавы

Новости Латвии:

Министерство обороны предложит ввести в Латвии всеобщую военную службу, сообщил во вторник, 5 июля, министр обороны Артис Пабрикс. Сегодняшняя система себя исчерпала, подчеркнул министр. Планируется, что всеобщая военная служба будут постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения.

Административный районный суд отклонил иск компании "Первый Балтийский канал" (ПБК) о возобновлении лицензии на вещание телеканала, сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис опроверг информацию о подписании контракта с московским "Спартаком". Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

Главное за рубежом:

Во всем мире прошел месяц прайда - ЛГБТ сообщества борются за свои права и равенство, а в это время уже 5-ый месяц представители ЛГБТ в Украине сражаются за свою жизнь, независимость своей страны и демократическое будущее. Борис Хмелевский - один из них. Он руководит Национальным хабом параюристов - правозащитным бесплатным проектом для ЛГБТ-комьюнити в Украине. Поговорили с ним о том, какого воевать на фронте представителям ЛГБТ.

В пунктах пропуска на границах Беларуси и стран-членов Евросоюза снова огромные очереди. С чем это связано и к каким мерам прибегают желающие побыстрее пересечь границу?

В России трое неизвестных атаковали воинскую часть в городе Клинцы Брянской области.

Через 10 минут после начала парада в честь Дня независимости в городе Хайленд Парк (штат Иллинойс), неизвестный открыл огонь. Источники в правоохранительных органах сообщают о шести погибших и нескольких десятках раненых, пишет "Медуза" со ссылкой на телеканал WGN.

Интересное чтиво:

Райли Рид, звезда фильмов для взрослых, родила дочь Павлу Петкуну, латвийскому паркуристу. Малыш появился на свет через год после свадьбы возлюбленных.

Лето - один из самых активных сезонов не только использования, но и краж велосипедов, а теперь еще и самокатов. Вор понимает, что легкодоступный ценный улов можно свободно продать, поскольку покупатель для хорошего велосипеда, продаваемого по бросовой цене, найдется всегда. Их действия отточены, а легкомысленность окружающих играет на руку.

Звезды довольно часто становятся жертвами разнообразных мошенников, а порой и вовсе попадают в секты. Некоторые артисты растут в таких общинах с самого детства. RUS TVNET рассказывает о некоторых знаменитостях, которые имеют или, возможно, имели отношение к сектам.

Житель Мадоны Янис неоднократно пытался поймать пресноводную рыбу - сома. 26 июня мужчине удалось вытащить крупный улов из Даугавы. Об этом сообщает программа Bez Tabu.

Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин сообщил на своей Instagram-странице, о том, что на его выступление в Резекне раскупили все билеты.