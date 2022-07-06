Выявлено 685 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.

Один человек - возрасте 60-69 лет,

Два человека - возрасте 70-79 лет,

Один человек - в возрасте 80-89 лет.

Трое из них были вакцинированы, один человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 302,4 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 2862 лабораторный тест на Covid-19, 24 % из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 282 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 403 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 838 557 человек. С начала пандемии скончалось 5866 человек с коронавирусом.