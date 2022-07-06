Выявлено 685 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 685 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 685 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.
Трое из них были вакцинированы, один человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 302,4 случая на 100 тысяч населения.
Был проведен 2862 лабораторный тест на Covid-19, 24 % из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 282 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 403 - были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 838 557 человек. С начала пандемии скончалось 5866 человек с коронавирусом.
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