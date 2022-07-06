Ср, 6.07.2022
Вы вообще за меня не болеете, идите на *** отсюда Алена Остапенко во время матча
Алена Остапенко во время матча

Звезда волейбола из Бразилии: "На Onlyfans я зарабатываю в 50 раз больше, чем в спорте"

Самая популярная в мире волейболистка Кей Алвес начала параллельно со спортивной карьерой зарабатывать деньги и на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Алвес играет в профессиональный волейбол, но скомбинировала это с карьерой модели. У неё образовалась огромная база поклонников, за ней наблюдает в Instagram 2,3 млн подписчиков. Это крупнейшая цифра среди волейболистов.

Однако, зарплата волейболистки ей не подходит. Она сотрудничает с различными предприятиями и зарабатывает деньги, но крупнейший доход 22-летняя девушка получает с портала OnlyFans.

"Нравится это людям, или нет, но это мой выбор. Я думаю, что я одновременно и спортсменка, и модель и инфлюенсер. На OnlyFans я зарабатываю в 50 раз больше, чем в спорте", - цитирует Алвес Sportcast.

Девушка отмечает, что фотографии, которые она публикует на своей странице OnlyFans, "лёгкие и профессиональные". Никаких обнажённых тел или чего-то подобного она там не размещает. Кстати, подписка на её страничку стоит около 13 евро в месяц.

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