Дирекция автотранспорта: возможно расторгнем договор с Liepājas autobusu parka

Он сообщил, что в четверг, 7 июля, будет созвано экстренное заседание Совета общественного транспорта, на котором будет рассмотрен вопрос о невозможности Liepājas autobusu parka выполнить все запланированные рейсы, а также порядок фиксации систематических нарушений. Это может привести к тому, что договор может быть расторгнут, если компания не займется проблемой.

Годиньш пояснил, что перевозчик не может выполнять все регулярные рейсы из-за нехватки водителей.

"Ситуация неудовлетворительная. Каждый день мы общаемся с руководством компании, в том числе вчера [5 июля] было собрание с правлением и советом Liepājas autobusu parka, где дирекция заявила, что ситуация неприемлема и что решение необходимо как можно быстрее", - сказал Годиньш .

Он отметил, что неприемлемыми являются две вещи - невыполнение соответствующих рейсов и общение компании как с соответствующими муниципалитетами, так и с пассажирами. "Компания обещает решить обе проблемы", - указал Кристианс Годиньш.

Он также добавил, что за день до вступления контракта в силу компания заверила Дирекцию автомобильного транспорта, что был собран весь штат, необходимый для выполнения контракта. Но в первый же день около 10 водителей не вышли на работу.