Латвийский вратарь Янис Калниньш продолжит карьеру в России

В разговоре с порталом Sportacentrs Янис Калниньш подтвердил факт подписания контракта, заявив, что осознаёт последствия этого решения.

"Это не популярное решение, но я принял его, потому что моя карьера не будет длинной. Это был лучший вариант для моей семьи, я думаю о жизни после карьеры. Я взрослый человек, и я понимаю, какая реакция может быть у людей, и как это повернут СМИ. Каждый из нас живёт своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для себя и своей семьи", - сказал хоккеист.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 30-летний вратарь выступал за рижское "Динамо" и "Йокерит". Всего в лиге он провёл 199 матчей, в которых одержал 95 побед (15 - без пропущенных шайб).

В составе сборной Латвии Янис Калниньш принимал участие в четырёх чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Несколько дней назад московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях написал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.