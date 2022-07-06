Эпидемия смертей: найден мертвым пятый топ-менеджер, связанный с "Газпромом"

Обстоятельства расследуются районным отделом Следственного комитета Ленобласти.
Фирма Юрия Воронова специализируется, в том числе, на подрядах "Газпрома" в Арктике. Супруга погибшего предпринимателя рассказала полиции, что 1 июля он уехал за город, а до этого две недели злоупотреблял спиртным. По словам женщины, пить Воронов начал из-за того, что потерял большие деньги в результате "разлада с контрагентами и партнерами".
Напомним, это уже пятая по счету смерть крупного бизнесмена, которые были связанны с "Газпромом". Во всех случаях следователи видят признаки самоубийств.
- Зимой в Ленобласти нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром инвест". Его тело нашли в ванной комнате. Рядом с Шульманом силовики обнаружили записку, в которой он жаловался на боли в сломанной ноге.
- Примерно через месяц в том же поселке с названием "Ленинский" был обнаружен труп Александра Тюлякова, работавшего заместителем генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности.
- В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента "Газпромбанка", а также его жены и дочери.
- Чуть позже произошел аналогичный случай в Испании: были обнаружены мертвыми бывший топ-менеджер "Новатэка" Сергей Протосеня, его супруга и дочь.
Еще один топ менеджер "Газпромбанка" уехал воевать в Украину против России.
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