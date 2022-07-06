В Юрмале и Елгаве повысится плата за водоснабжение и канализацию

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы на услуги компании SIA Jelgavas ūdes.

Действующий тариф на услуги водоснабжения повысится с 0,90 евро до 1,21 евро за кубический метр, или на 34%.

Тариф на услуги канализации изменится с 1,23 евро до 1,49 евро за кубометр или на 21%.

Как поясняют в муниципалитете, если до сих пор за потребление воды и канализации за пять кубометров в месяц жители платили 10,65 евро, то с августа плата составит 13,49 евро.

Финансовый директор Jelgavas ūdes поясняет, что тарифы, утвержденные в 2008 году, действуют в настоящее время и не менялись 14 лет. С тех пор значительно увеличились расходы, включаемые в тарифы на услуги - расходы на обустройство и содержание водохозяйственной инфраструктуры, электроэнергия, топливо и другие эксплуатационные расходы.

В ходе экспертизы тарифного проекта компания произвела перерасчеты в соответствии с уточненными прогнозами затрат, в основном в связи с ростом цен на энергоресурсы.

По информации Firmas.lv, компания Jelgavas udes была зарегистрирована в 1995 году. Компания, полностью принадлежит муниципалитету, и в прошлом году работала с оборотом в 3,94 миллиона евро и прибылью в 8 270 евро.

Jelgavas ūdens сообщает, что с момента утверждения действующих тарифов компания в Елгаве реализовала пять проектов по развитию водного хозяйства, софинансируемых Фондом сплочения Европейского Союза. В ходе них были установлены новая станция водоподготовки и новая насосная станция второго подъема, установлено девять новых скважин для забора питьевой воды, реконструировано три скважины для забора питьевой воды и утрамбовано 16 старых скважин.

В свою очередь SIA Jūrmalas ūdes представило на утверждение SPRK тариф на услуги водоснабжения в размере 1,15 евро за кубометр и тариф на услуги канализации в размере 2,03 евро за кубометр. По сравнению с действующими тарифами, утвержденными SPRK, в 2020 году

тариф на услуги водоснабжения планируется увеличить на 0,2 евро или 21%, а на услуги канализации – на 0,16 евро или 8,5%. Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.

Пересмотр тарифов связан с изменением стоимости предоставления услуг компании Jūrmalas ūdes.

На необходимость изменения тарифа наибольшее влияние оказала увеличение стоимости электроэнергии, а также расходы на передачу сточных вод в SIA Rīgas udes.

Также с учетом расширения водопроводно-канализационных инженерных сетей, а также повышения минимального и среднего уровня заработной платы и цен по стране, увеличились расходы на персонал предприятия, содержание основных средств и ремонт.

С момента утверждения действующих тарифов Jūrmalas ūdes завершила часть запланированного расширения систем водоснабжения и канализации в рамках проекта, софинансируемого Фондом сплочения Европейского Союза.

SPRK приглашает пользователей ознакомиться с кратким изложением проекта тарифа и предоставить конструктивные предложения и рекомендации SPRK или Jūrmalas ūdes. Резюме проекта тарифа можно найти на веб-сайте SPRK.

Общее время на оценку тарифного проекта и принятие решения - до 120 дней. В ходе оценки SPRK проверяет затраты, включенные в проекты тарифов, и убеждается в том, что тарифы на услуги являются технологически и экономически обоснованными. Таким образом, тарифный проект, рассчитанный и представленный продавцом, может измениться за время оценки.

SPRK осуществляет регулирование государственных услуг в сфере энергетики, электронных коммуникаций, почты, управления бытовыми отходами и водного хозяйства.