Ср, 6.07.2022
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Мурниеце: конфискованные российские средства должны быть направлены на восстановление Украины

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Санкции против России должны усиливаться до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию, не выведет войска с оккупированных территорий и не согласится платить за восстановление Украины, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце во время встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в швейцарском городе Лугано.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, Мурниеце заявила, что конфискованные российские средства должны быть направлены на восстановление Украины.

Спикеры парламентов подчеркнули, что международное сообщество должно найти действенный механизм для привлечения агрессора к ответственности. Совершенные военные преступления не должны оставаться безнаказанными, подчеркнула Мурниеце.

Кроме того, поддержка международного сообщества нужна Украине уже сейчас, и ее восстановление - дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня, заявила спикер Сейма, отметив, что военная помощь союзников в настоящее время наиболее необходима, чтобы Украина восстановила свой суверенитет - остановила агрессора и вернула свою территорию.

По словам Мурниеце, конференция по восстановлению Украины, в которой она участвует, демонстрирует, что демократический мир объединился в поддержку Украины. Но это только начало - впереди долгая и сложная работа, и важно, чтобы помощь основывалась на потребностях Украины и была хорошо скоординирована, отметила спикер.

Стефанчук поблагодарил Латвию за активную поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

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