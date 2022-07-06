Мурниеце: конфискованные российские средства должны быть направлены на восстановление Украины

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, Мурниеце заявила, что конфискованные российские средства должны быть направлены на восстановление Украины.

Спикеры парламентов подчеркнули, что международное сообщество должно найти действенный механизм для привлечения агрессора к ответственности. Совершенные военные преступления не должны оставаться безнаказанными, подчеркнула Мурниеце.

Кроме того, поддержка международного сообщества нужна Украине уже сейчас, и ее восстановление - дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня, заявила спикер Сейма, отметив, что военная помощь союзников в настоящее время наиболее необходима, чтобы Украина восстановила свой суверенитет - остановила агрессора и вернула свою территорию.

По словам Мурниеце, конференция по восстановлению Украины, в которой она участвует, демонстрирует, что демократический мир объединился в поддержку Украины. Но это только начало - впереди долгая и сложная работа, и важно, чтобы помощь основывалась на потребностях Украины и была хорошо скоординирована, отметила спикер.

Стефанчук поблагодарил Латвию за активную поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС.