35-летнюю украинку Инессу Тушканову многие называют самой сексуальной гонщицей в мире. Интересно, что в гонки она пришла, уже будучи известной в модельном бизнесе.
Инесса Тушканова - фотомодель и отважная раллийная пилотесса
Инесса родилась в 1987 году в Верхнеднепровске. Она неоднократно появлялась на обложках таких популярных глянцевых журналов, как Maxim, XXL и Playboy, получив в 2017 году звание "Девушка года" украинской версии этого журнала.
В 2004 году модель увлеклась любительскими мото- и кольцевыми автогонками, а два года спустя оставила мотоспорт и сконцентрировалась на ралли. В 2007 году она переехала в Россию.
Вскоре в биографии Инессы появились первые успехи - победа на Кубке России (класс MitJet), а затем и на ралли Kotlina Mocy. В 2012 году она занимала 13-е место в списке женщин-раллисток мира и даже удостоилась хвалебных отзывов от бывшего пилота "Формулы-1" Кими Райкконена.
Гонщица принимала участие в разных этапах чемпионата Европы по ралли в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Ирландии, а в 2013 году дебютировала в Арктическом ралли Лапландии, выступив на автомобиле Mitsubishi Lancer Evo IX в составе собственной команды Tushkanova Motorsport, но попала в аварию, вылетев на сложном участке трассы, и сошла с дистанции.
Кроме автогонок, Инесса увлекается сёрфингом, занимается йогой и даже велоспортом. За её Instagram-страницей следят более 82 тысяч человек.
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