Инесса Тушканова - фотомодель и отважная раллийная пилотесса

Инесса родилась в 1987 году в Верхнеднепровске. Она неоднократно появлялась на обложках таких популярных глянцевых журналов, как Maxim, XXL и Playboy, получив в 2017 году звание "Девушка года" украинской версии этого журнала.

В 2004 году модель увлеклась любительскими мото- и кольцевыми автогонками, а два года спустя оставила мотоспорт и сконцентрировалась на ралли. В 2007 году она переехала в Россию.

Вскоре в биографии Инессы появились первые успехи - победа на Кубке России (класс MitJet), а затем и на ралли Kotlina Mocy. В 2012 году она занимала 13-е место в списке женщин-раллисток мира и даже удостоилась хвалебных отзывов от бывшего пилота "Формулы-1" Кими Райкконена.