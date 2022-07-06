РФШ проиграла в первом отборочном раунде Лиги чемпионов

Встреча прошла в среду в Хельсинки и завершилась минимальной победой хозяев - 1:0. Единственный гол в матче уже на 11-й минуте забил австриец Мануэль Мартич, который воспользовался ошибкой Томислава Шарича и Стефана Панича.

Хозяева могли удвоить преимущество на 43-й минуте встречи, но мяч после удара серба Бояна Радуловича угодил в перекладину ворот Витаутаса Черняускаса. В оставшееся время счёт на табло не изменился, хотя хорошие моменты для этого были у обеих команд.

Ответная игра состоится 12 июля на стадионе "Слока" в Юрмале. Победитель по сумме двух матчей выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с чешской "Викторией". Проигравшая команда попадёт в третий отборочный раунд Лиги конференций.

В четверг, 7 июля, свои первые матчи в первом отборочном раунде Лиги конференций проведут "Рига" и "Лиепая", которые на выезде сыграют с ирландским клубом "Дерри Сити" и "Гиляни" из Косово соответственно.