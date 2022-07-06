Главное за 6 июля ⟩ Джонсон близок к отставке, Калниньш в российском клубе и призыв к эвакуации с Донбасса

Латвийский вратарь Янис Калниньш стал игроком хабаровского "Амура", сообщает официальный Instagram клуба. В разговоре с порталом Sportacentrs Янис Калниньш подтвердил факт подписания контракта, заявив, что осознаёт последствия этого решения.

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко оштрафована на 10 тысяч долларов (около 9777 евро) за неспортивное поведение в матче 4-го круга Уимблдона. Об этом сообщает BBC.

В историческом парке Кемери расцвели королевы сада - розы. В популярной туристической достопримечательности Юрмалы высажено почти 2500 роз белого, розового и желтого цветов на общей площади 1800 м².

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Британский премьер Борис Джонсон вплотную подошел к отставке: не первый раз за три года бесконечных скандалов, но впервые так близко. Сначала против него восстали однопартийцы, а теперь с корабля побежали уже и ближайшие соратники - министры его правительства.

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко призвал жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизни и лучше защитить города от наступающих российских войск, пишет "Медуза".

В элитном коттеджном поселке недалеко от Санкт-Питербургабыл обнаружен труп 61-летнего Юрия Воронова. Тело погибшего с огнестрельным ранением головы лежало в бассейне, рядом нашелся травматический пистолет Grand Power, а на дне бассейна валялись несколько стреляных гильз.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак подал в отставку, заявив, что британское общество ожидает от правительства "правильной, компетентной и серьезной работы". Ранее в отставку подал глава минздрава Саджид Джавид.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном контроле над Лисичанском и "освобождении" территории самопровозглашенной ЛНР. Украинская сторона заявляет, что ее войска оставили Лисичанск, чтобы не допустить окружения, выйти из города без потерь и подготовиться к сражениям в Донецкой области. Как дальше будет развиваться ситуация на фронте?

Министерство обороны России заявило, что в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой области уничтожены две реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украине предоставили США, пишет "Медуза".

21-летнему Роберту Краймо, который был арестован в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости США в Хайленд-парке в пригороде Чикаго, во вторник было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в убийстве первой степени, заявила прокуратура.

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"Все, что происходит в моей жизни, я делаю сама", - признается 36-летняя рижанка Евгения Пельш. Казалось бы племяннице знаменитого телеведущего Валдиса Пельша можно было бы позволить больше звездного флера, но этого не чувствуется совсем.

Героиня этой статьи – простая женщина, 39-летняя Анна Поповиченко, с очень тяжелой судьбой. Откуда она? На этот вопрос она затрудняется ответить, единственное, что может сказать наверняка – из Украины. Это чувствуется в каждой минуте общения с Анной, в каждом ее ответе, в каждой ее мысли.

Читатель эстонского Postimees, пожелавший остаться анонимным, пожаловался, что посудомоечная машина, включенная для экономии электроэнергии на ночь, остановилась, и, по словам вызванного на место ремонтника, причиной были перепады напряжения. Вместо ремонта читателю пришлось покупать более дешевую новую бытовую технику. Об этом рассказывает Rus.Postimees.