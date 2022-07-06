Общая служба национальной обороны: глава МВД поручил найти ресурсы

Советник министра Зане Плоне сказала агентству LETA, что внешняя и внутренняя безопасность одинаково важны для всеобъемлющей обороны государства.

После того, как Минобороны объявило о плане создания общей службы национальной обороны, Эклонс поручил руководству органов внутренних дел выяснить ситуацию, возможные финансовые, материальные и человеческие ресурсы в целях укрепления внутренней безопасности и приспособления системы к альтернативной службе.

Во взаимодействии с Минобороны в дальнейшем планируется интенсивная работа, чтобы в выигрыше от создания такой службы были не только органы внутренних дел, но и общество в целом.

"Чем больше будет жителей, обученных, подготовленных, дисциплинированных и способных действовать в гражданских и иных кризисных ситуациях, тем в большей безопасности мы сможем чувствовать себя как общество, а также защищать нашу страну в случае необходимости", - отметили в министерстве.

Уже сообщалось, что Минобороны предложило поэтапное введение службы государственной обороны. Предусматривается в течение пяти лет создать систему, при которой все граждане Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины той же возрастной группы на добровольной основе смогут выбирать один из четырех видов службы: армию, Земессардзе, командирские курсы при вузах иди альтернативную службу в органах МВД, Минздрава и Минблага.