Четверг местами окажется дождливым. В силе желтое предупреждение
В четверг, 7 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, местами, в основном в центральной части страны, пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг, 7 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, местами, в основном в центральной части страны, пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит +19...+23 градуса.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +22 градусов.
На западе, севере и востоке Латвии расположены области низкого давления, на юге - области высокого давления. Атмосферное давление 1011-1013 гектопаскалей на уровне моря.
Местами в центральной и восточной частях страны, в том числе в Риге, действует желтая предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.
Галерея: Цветение роз в Кемерском парке
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