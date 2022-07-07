Четверг местами окажется дождливым. В силе желтое предупреждение

Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +22 градусов.

На западе, севере и востоке Латвии расположены области низкого давления, на юге - области высокого давления. Атмосферное давление 1011-1013 гектопаскалей на уровне моря.

Местами в центральной и восточной частях страны, в том числе в Риге, действует желтая предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Галерея: Цветение роз в Кемерском парке