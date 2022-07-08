Где в Юрмале остановились Пугачева и Галкин?

Несколько лет подряд Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми останавливались на вилле "Марта", которая расположена в Булдури. Это один из самых дорогих особняков в Юрмале, который когда-то принадлежал бывшему совладельцу банка Parex Виктору Красовицкому.
Как указано в объявлении компании Baltic Sotheby's International Realty, на вилле шесть спален. Их общая площадь 2387 квадратных метров.
Журналистка Super.ru Алена Жигалова утверждает, что звездная пара остановилась именно на вилле "Марта". Желтая пресса пишет, что аренда обходится Галкину и Пугачевой в 100 000 евро в месяц.
Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.
Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13 - в Резекне. На 4 и 13 число билеты уже не доступны.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.
Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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