Где в Юрмале остановились Пугачева и Галкин?

Как указано в объявлении компании Baltic Sotheby's International Realty, на вилле шесть спален. Их общая площадь 2387 квадратных метров.

Хотя Максим Галкин и Алла Пугачева в этому году были замечены в Юрмале, на данный момент точно неизвестно, где они остановились.

Журналистка Super.ru Алена Жигалова утверждает, что звездная пара остановилась именно на вилле "Марта". Желтая пресса пишет, что аренда обходится Галкину и Пугачевой в 100 000 евро в месяц.

вилла "Марта" ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.

Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13 - в Резекне. На 4 и 13 число билеты уже не доступны.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.