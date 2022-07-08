"Рига" и "Лиепая" стартовали в отборочном раунде Лиги конференций

"Лиепая" на выезде потерпела поражение от команды "Гиляни" из Косово. Матч проходил в городе Приштина и завершился победой хозяев с минимальным счётом - 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте матча забил Альберт Дабигай. Второй тайм "Лиепая" начала, проведя три замены. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы сравнять счёт. Ответная игра состоится 14 июля в Латвии.

Отметим, что победитель по сумме двух матчей выйдет во второй отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет с швейцарским клубом "Янг Бойз". Для проигравшей команды еврокубки завершатся.

Более успешно в еврокубках стартовала "Рига", которая на выезде одержала победу над ирландским клубом "Дерри Сити". Матч проходил в Лондондерри и завершился со счётом 2:0 в пользу латвийской команды.

В первом тайме "Рига" выглядела предпочтительнее и на 41-й минуте сумела забить благодаря курьёзному голу Габриэля Рамоса. На 57-й минуте поле покинул капитан "Риги" Антоний Черномордый, который получил травму, а на 65-й минуте Мэттью Смит увидел перед собой красную карточку и был вынужден оставить хозяев в меньшинстве.

Всего две минуты спустя "Рига" сумела удвоить своё преимущество благодаря голу украинца Александра Филиппова, который отличился после передачи Дугласа Аурелиу. "Рига" могла довести счёт до крупного, но в компенсированное время мяч после удара Владлена Юрченко попал в штангу ворот "Дерри Сити".

Ответная игра пройдёт 14 июля в Риге. Победитель по сумме двух матчей выйдет во второй отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет либо с литовским "Жальгирисом", либо со словацким "Ружомбероком".