ВИДЕО ⟩ Джоковича заподозрили в употреблении "волшебного порошка" во время матчей

Во время матча 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и голландцем Тимом ван Рейтховеном в телевизионную трансляцию попал странный эпизод. Серб жестами советовался с кем-то из своей команды, а затем вдохнул какое-то вещество из непрозрачной бутылки.

В этот момент счёт в матче был 1:1 по сетам, но затем Джокович легко разгромил своего соперника - 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. В четвертьфинале история повторилась - серб уступал итальянцу Яннику Синнеру со счётом 0:2, но также смог одержать волевую победу.

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh — Damian Reilly (@DamianReilly) July 5, 2022

Многие пользователи соцсетей такую тенденцию считают как минимум странной, а журналист Янник Шнайдер напомнил, что Джокович уже вёл себя подобным образом на Australian Open-2020. Тогда на вопрос о содержимом в бутылке серб в шутку ответил, что это "магическое зелье", которое готовит его физиотерапевт.

Поведение Джоковича на Уимблдоне вынудило британское издание The Telegraph обратиться с запросом к организаторам турнира, которые пояснили, что это не допинг и не наркотики, а изотонический порошок, который не входит в список запрещённых препаратов. Серб использует бутылочку как ингалятор.

Изотоник в первую очередь должен восполнять водно-минеральный баланс организма в период больших физических нагрузок, а также снижать вероятность судорог и спазмов мышц. Как правило изотоник - это напиток, а порошки следует разводить водой для получения нужного раствора, но некоторые физиотерапевты назначают порошковые ингаляции, считая, что так полезные вещества лучше усваиваются и быстрее дают эффект.

Новак Джокович пробился уже в полуфинал Уимблдона-2022, где сыграет с британцем Кэмероном Норри. В другом полуфинале испанец Рафаэль Надаль скрестит ракетки с австралийцем Ником Кирьосом.