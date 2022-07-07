СМИ: Джонсон покинет пост премьер-министра Великобритании

Конкурс на лидерство в партии запланирован на лето, а новый премьер-министр, как ожидается, будет выбран Конгрессом Консервативной партии в октябре.

В последние дни несколько министров правительства Джонсона подали в отставку, самого Джонсона призвали сделать то же самое. Пока Джонсон публично отклонял эти требования.

В четверг премьер-министр намерен выступить перед обществом.

Как сообщалось, во вторник в отставку подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, в среду это сделали более 30 министров и других правительственных политических чиновников, продемонстрировав свое недовольство действиями Джонсона и связанными с ним скандалами.

Репутация премьер-министра серьезно пострадала из-за скандалов, связанных с вечеринками на Даунинг-стрит, которые проводились в нарушение ограничений из-за пандемии Covid-19, во вторник же Джонсон был вынужден извиниться за то, что забыл информацию о недостойном поведении бывшего заместителя главного констебля консерваторов Криса Пинчера.